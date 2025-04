Fussball Val Poschiavo Calcio war als einziger Südbündner Verein am Wochenende im Einsatz. Am Freitag trennte sich die Mannschaft von Trainer Tiziano Togni in Mels 0:0. Es ist das dritte Unentschieden im dritten Rückrun­denspiel. Besonders ärgerlich aus Puschlaver Sicht waren die zahlreichen ungenutzten Torchancen in der zweiten Spielhälfte. Für Aufregung sorgte aber vor allem der zu Unrecht aber­kannte Treffer von Stürmer Nicolò Pola, dessen sehenswerter Schuss von der Unterkante der Latte klar hinter der Linie landete. Kurz vor Ende der Partie trafen die Puschlaver noch den Pfosten und verpassten somit den ersten Sieg des Jahres. In der Tabelle bleibt man dadurch weiterhin auf Platz 10. Der Vorsprung auf die Abstiegsplätze beträgt drei Punkte. Nächste Woche trifft Poschiavo zuhause auf den FC Teufen, direkter Konkurrent um den Klassenerhalt.





Die AC Bregaglia trifft am kommen­den Sonntag auswärts auf die Zweitvertretung von Schluein/Ilanz.





Der FC Celerina spielt aufgrund einer Spielverlegung erst in zwei Wochen wieder. Am Mittwoch, dem 23. April trifft man in Tinizong auf den CB Surses. In der Rückrunde werden die Celeriner traditionell öfter auswärts spielen. Dies aufgrund der schwierigen Platzverhältnisse am Fussballplatz San Gian, die Heimspiele erst ab Anfang Mai ermöglichen.





Auch der zweite Engadiner Club FC Lusitanos de Samedan hat eine längere Pause: am Samstag, dem 26. April empfängt man in der Promulins Arena die zweite Mannschaft des FC Landquart. (lt)