In der Frage, ob die Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin (SGO) das Spital Oberengadin auf der Basis eines Leistungsvertrags ins Kantonsspital Graubünden integrieren soll oder nicht, haben die Stimmberechtigten von Pontresina in einer Konsultativabstimmung zu Handen der Urnenabstimmung am 18. Mai ein klares Verdikt gesprochen: 152 Ja- gegen 32 Nein-Stimmen.

Mit 204 zu zwei Gegenstimmen wurde zudem der jährliche Infrastrukturbeitrag an die SGO für die Jahre 2026 bis 2030 gutgeheissen. Der Anteil der Gemeinde Pontresina beträgt gemäss Regionenschlüssel 11,27 Prozent oder 180'320 Franken.

Der dritte Antrag wurde einstimmig gefällt: Die Zustimmung zur Verlängerung der Leistungsvereinbarung mit der SGO betreffend Beratungsstelle Alter und Gesundheit bis Ende 2027. Hier beträgt der Gemeindeanteil 11'270 Franken jährlich.



Um mit der Planung der Plazza da sport Roseg weiterführen zu können, brachte der Gemeindevorstand dem Souverän die Machbarkeitsstudie mit einem überarbeiteten Projekt zur Kenntnisnahme. Mit dem klaren Ja der Stimmberechtigten anlässlich der Gemeindeversammlung vom Dienstagabend kann nun die weitere Planung des Sportplatzes auf der Basis einer semimobilen Kunsteisbahn weitergeführt werden.

Auf dem gleichen Areal planen private Investoren auch den Bau des Hotels Flaz. Gegen dieses Hotelprojekt, und für den Erhalt des Spiel-,, Sport- und Eisplatzes wurde in den letzten Wochen eine Petition lanciert, welche vor Wochenfrist mit fast 2000 Unterschriften von Ein-, Zeitheimischen und Gästen an die Gemeinde übergeben wurde.



Grossmehrheitlich Ja hat die Gemeindeversammlung ferner zum Antrag des Gemeindevorstandes zur Sanierung und Erweiterung des Schulhauses suot zu Handen der Urnenabstimmung vom 18. Mai gesagt. Dannzumal wird der Souverän über einen Projektkredit in der Grössenordnung von neun Millionen Franken zu befinden haben.



Unter Varia wurde der Souverän über den Projektwettbewerb zur Realisierung einer neuen Sport- und Freizeitanlage mit unterirdischer Parkierungsanlage Cuntschett informiert. Das Siegerprojekt "Arena" der Giubbini Architekten, Bänziger Partner AG und OePlan GmbH wurde im Veranstaltungssaal ausgestellt und kommentiert. Die restlichen Projektarbeiten waren im Foyer des Rondo ebenfalls ausgestellt.



Autor und Foto: Jon Duschletta