Das Projekt Albula, die Integration des Spitals Oberengadin in Samedan in das Kantonsspital Graubünden in Chur, führte in Silvaplana zu zahlreichen und heftigen Wortmeldungen. Die 97 anwesenden Stimmberechtigten lehnten das Spitalprojekt Albula in der Abstimmung die per Skrutinium durchegührt wurde, schliesslich deutlich ab. Klar angenommen wurde hingegen der Kreditantrag von rund 7,9 Millionen Franken für das Projekt "La Famiglia" für den Bau von Erstwohnungen. Das Traktandum 5 zum Kreditantrag für den Ausbau der "Chesa da commerzi" mit einer Photovoltaikanlage wurde vom Gemeinderat nach einigen Wortmeldungen zur Überarbeitung zurückgezogen und auf die Gemeindeversammlung im Juni verschoben.