Graubünden begeistert mit seiner kulinarischen Vielfalt – von Käse und Fleisch über Wein und Brot bis hin zu Honig und vielem mehr. Doch die Suche nach authentischen regionalen Produkten oder eine sinnvolle Integration in die Eventküche gestaltete sich oft herausfordernd. Das ändert sich jetzt: Der Verein Graubünden VIVA hat zwei neue Projekte präsentiert, die Produzentinnen und Produzenten, Gastronomiebetriebe und den Handel besser miteinander vernetzen soll. Weiter stellte der Verein den dritten kulinarischen Reiseführer vor, welcher insbesondere private Genussmenschen für die Käsevielfalt in Graubünden inspi­rieren soll.





Kulinarischer Reiseführer

Der neu erschienene Reiseführer lädt zu genussvollen Entdeckungsreisen durch die Regionen Graubündens ein. Er stellt lokale Produzierende Betriebe, charak­teristische Spezialitäten und kulinarische Hotspots vor und richtet sich sowohl an Einheimische als auch Gäste. Im Fokus dieser dritten Ausgabe steht der Käse. Im kostenlosen Reiseführer, der online bestellt werden kann, ist gleichzeitig ein «Käsblatt» integriert, welches das wichtigste Fachwissen über Sorten und Produktion einfach veran­schaulicht und erklärt.





Neue Online Plattform

Seit heute ist der «cumpass culinaric grischun» online – es ist die erste umfassende Onlineplattform mit bereits über 400 gelisteten Produzentinnen und Produzenten aus ganz Graubünden. Leonie Liesch, Geschäftsführerin des Vereins Graubünden VIVA, betont: «Ziel ist es, die Betriebe und ihre Produkte aus Graubünden sichtbarer zu machen», so Leonie Liesch.





Das Angebot deckt fast alle Lebensmittelkategorien ab. Anbieterinnen und Anbieter mit dem Gütesiegel «regio.garantie» sind besonders gekennzeichnet. Mit dieser neu aufgebauten Onlineplattform ist eine direkte Schnittstelle für Produzierende und Fachleuten aus Gastronomie, Hotellerie und Eventorganisationen entstanden. «Obwohl der ‹cumpass culinaric grischun› sehr pragmatisch und einfach aufgebaut ist, ist er als Meilenstein zu verstehen, wenn es um die bessere Vernetzung des Bündner Kulinariknetzwerk geht», heisst es in der Medienmitteilung.





Die Plattform wurde neben vielen Eigenleistungen mit Unterstützung von Branchenverbänden, Destinationen und Regionalentwicklern ausgebaut und soll nun kontinuierlich weiterentwickelt werden.





Neuer Leitfaden

Mit dem neuen Leitfaden «Regionalität und Nachhaltigkeit in der Eventverpflegung» unterstützt der Verein Graubünden VIVA die Event- und Gastro­nomiebranche dabei, regionale Produkte einfacher in ihre Veranstal­tungen zu integrieren. Basierend auf über 150 Rückmeldungen aus der Eventbranche und von Eventprofis gibt der Leitfaden praktische Tipps – von der Produktauswahl, Saisonalität, Bündner Superfood, Dreisprachigkeit bis hin zur Präsentation der Speisen am Event. Ziel ist es, Genuss, Nachhaltigkeit und lokale Wertschöpfung zu verbinden. (pd/ep)