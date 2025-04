Der «Engadiner Gerätematch» wird jeweils im Frühjahr vom einheimischen Geräteturnverein Getu TZ Engiadina organisiert und erfreute sich auch dieses Jahr grosser Beliebtheit bei Teilnehmenden wie Zuschauern. 289 Turnerinnen und 26 Turner aus den Kantonen Graubünden und St. Gallen turnten in sieben Kategorien von K1 bis K7. Die Athleten zeigten an den Geräten Boden, Sprung, Reck, Schaukelringe schöne Übungen. Die Turner begeisterten das Publikum zusätzlich am Barren und am Hochreck mit eindrücklicher Körperbeherrschung und viel Krafteinsatz.

Die Südbündner Turnerinnen vermochten mit Podestplätzen sowie einigen Auszeichnungen zu überzeugen. Bei den Turnerinnen war es Fabia Niggli vom Verein GETU TZ Engiadina, die in der Kategorie K6 den dritten Podestplatz erreichte. Auch in der Kategorie Turnerinnen K2 reichte es für einen einheimischen Podestplatz. Sanna Hälg vom GETU TZ Engiadina durfte mit einer ausgezeichneten Gesamtnote von 37.65 Punkten die Silbermedaille entgegennehmen. Auszeichnungen erhielten: Sophia Parli, Johanna Stöckl, Mayla Cambronero, Laura de Stefano, Jolie Zogg (K1); Norina Zeller, Luise Krischker (K2); Lisa Veringa, Kendra Pasti (K3); Lena Niggli (K5), Jasmin Valentin (K4); Alina Püntener (K6).

Als besondere Auszeichnung für den einheimischen Turnsport sind die Leistungen der Südbündner Turner zu werten. So sicherte sich der gebürtige Appenzeller Elia Scherrer, der seit einem Jahr mit GETU TZ Engiadina trainiert, den dritten Platz in der zweithöchsten Kategorie der Turner. Ebenfalls auf dem dritten Podestplatz platzierte sich in der Kategorie K2 Leandro Valentin vom Verein GIDU Ftan. In der Kategorie K1 erturnte sich Sandro Loher vom Verein Gimmats Sent-Scuol die Silbermedaille und in dieser Kategorie zuoberst auf dem Podest strahlte Mattia Stepanek vom GETU TZ Engiadina ins Publikum.

Das OK darf, dank dem begeisterten Einsatz aller Turnenden, der Mithilfe von Eltern und Vereinsverantwortlichen sowie der Unterstützung von Sponsoren auf einen gelungenen Gerätewettkampf zurückblicken.

Die Gesamtrangliste des Anlasses ist über www.getu-tz-engiadina.com abrufbar. (Einges.)