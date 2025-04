Bardhyl Coli ist ein erfahrener Schweizer Hotelier, der mit seinen 41-Jahren in globalen Hotelketten als auch in diversen renommierten, privat geführten Häusern in leitenden Positionen tätig war. Zuletzt war der gebürtige Thurgauer, Direktor im Fünf-Sterne-Hotel Arosa Kulm.





Das Hotel blickt auf ein Rekordjahr zurück, und schliesst das laufende Geschäftsjahr mit dem besten Ergebnis seiner Geschichte ab. «Dies ermöglicht der Besitzerschaft weiter in Qualität und Luxus zu investieren – rechtzeitig auf die Sommersaison werden weitere 20 Zimmer sowie das Grand Restaurant umfassend renoviert», heisst es in der Mitteilung.





«Mit Bardhyl Coli gewinnen wir eine erfahrene Führungspersönlichkeit, die das Haus mit Kompetenz, Herzblut und frischen Impulsen weiterentwickeln wird. Mein besonderer Dank gilt Markus Tauss und Annika Sosnizka-Tauss für die überaus erfolgreiche und vertrauensvolle Zusammenarbeit in den vergangenen fünf Jahren», wird Riet Klainguti, Vizepräsident des Verwaltungsrats der Cresta Palace Celerina AG in der Mitteilung zitiert.





Medienmitteilung Cresta Palace





Foto: z. Vfg