«Render visibel la vschinauncha rumauntscha»

Cul svilup da la zona da misteraunza ho que eir do bgeras reclamas e signalisaziuns per render attent a las spüertas. Melgrô cha S-chanf vess üna ledscha da fabrica chi pretenda cha tuot las reclamas vegnan scrittas per rumauntsch, rendan las nouvas tevlas surtuot attent per tudas-ch u inglais.