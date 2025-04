Motoren faszinieren gross und Klein

Die Automobil Berufsmesse in Samedan zog auch bei ihrer zweiten Durchführung ein interessiertes Publikum an. Auch 100 Jahre nach der offiziellen Zulassung des Automobils in Graubünden haben die Berufe rund um Motor, Fahrwerk und Karosserie nichts von ihrer Faszination verloren.