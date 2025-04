S-chanf disch na a l’integraziun da l’ospidel

Il resultat da la votaziun a l’urna da la vschinauncha da S-chanf a reguard l’avegnir da l’Ospidel Samedan ho confermo il resultat da la votaziun consultativa. In lündeschdi haun vuscho 57 persunas per e 146 cunter l’integraziun da l’Ospidel Samedan in l’Ospidel Chantunel a Cuira.