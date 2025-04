Die Grenze als verbindendes Scharnier sehen

Am Dienstag fiel in St. Moritz der offizielle Startschuss für das Interreg-Projekt Regio Retica. Dieses will die Zusammenarbeit zwischen Graubünden und der Lombardei verbessern. Initiiert wurde das Projekt von den Regionen Bernina und Maloja sowie der Provinz Sondrio.