Evelina Raselli kann mit 33 Jahren auf viele Karriere-Highlights zurückblicken. Sie ist mehrfache Eishockey-Schweizermeisterin und hat je eine Bronzemedaille an Weltmeisterschaften und olympischen Winterspielen geholt. Nun ist sie für den Erfolg der HCD Ladies mitverantwortlich. Evelina Raselli war zuletzt nebst ihrem Engagement beim HC Davos als Assistenztrainerin zusätzlich als Assistenztrainerin bei der U18-Nationalmannschaft der Frauen tätig. Künftig wird sie sich im Rahmen eines 50 Prozent-Pensums voll auf den HC Davos konzentrieren. Sportchef Andreas Staub sagt zur Verpflichtung von Evelina Raselli: «Wir freuen uns sehr, dass wir mit Evelina eine einheimische Lösung gefunden haben». Mit ihrer Erfahrung als ehemalige Profispielerin mit Auslanderfahrung, Nationalspielerin und an der Bande der U18 Nationalmannschaft bringe Evelina Raselli alles mit, was sich der HC Davos wünsche. «Wir sind froh, konnten wir sie als festen Bestandteil des Clubs gewinnen», so Andreas Staub.





Von Le Prese bis Boston

Evelina Raselli wuchs in Le Prese keine 50 Meter von der örtlichen Eisbahn auf. Beeinflusst durch ihre beiden Brüder lernte sie schon früh in der Knabenmannschaft von Poschiavo das Eishockeyspiel. Nach Zwischenstationen bei den Juniorinnen von Celerina und den Junioren des EHC St. Moritz spielte sie ab 2008 beim HC Lugano. Ab 2011 gehörte sie zur Schweizer Nationalmannschaft. 2021 wurde Raselli von den Boston Pride aus der Premier Hockey Federation verpflichtet. Nach ihrem Rücktritt wurde sie Assistenztrainerin der Schweizer U-18-Nationalmannschaf und sit Mitte Januar bei den HC Davos-Ladies unter Cheftrainerin Johanna Ikonen .





In einer Medienmitteilung bedankt sich der HC Davos herzlich bei Johanna Ikonen für ihr Engagement und ihren Einsatz für die HCD Ladies. «Die Finnin hat massgeblich zur Weiterentwicklung und zum Erfolg des Teams in der vergangenen Saison beigetragen», heisst es in der Mitteilung.





Raselli hat unbefristeten Vertrag

Evelina Raselli sagt zum neuen Job: «Ich fühle mich bereit für diese Aufgabe, freue mich auf die Herausforderung und die Chance, diesen nächsten Schritt in meiner Trainerkarriere gehen zu können». Wer die 33-jährige an der Bande unterstützen wird, ist noch offen. Evelina Raselli unterschreibt einen unbefristeten Vertrag beim HC Davos und tritt ihre Stelle ab dem 1. Mai an.