Nicht weniger als vier Frauen aus Südbünden gehören im nächsten Jahr einem Kader von Swiss-Ski an. Faye Buff vom Skiclub Alpina St. Moritz ist nach einer Saison mit vielen sehr guten Resultaten – unter anderem einem 7. Platz im Slalom bei den Junioren-Weltmeisterschaften – vom C- ins B-Kader aufgestiegen. Nach einem Jahr Absenz hat Vanessa Kasper, ebenfalls Alpina St. Moritz, die Rückkehr ins B-Kader geschafft. Vor einem Jahr hatte sie den Kaderstatus verloren. Im vergangenen Winter aber zeigte sie konstant gute Leistungen, wurde mehrfach für Weltcuprennen aufgeboten und konnte mit einem 18. Rang ihr Weltcup-Bestresultat erzielen. Selina Egloff (Lischana Scuol) und Stephanie Jenal (Samnaun) konnten ihren B-Kaderstatus halten. Bei den Männern ist Thomas Tumler einziger Vertreter aus der Region in einem Kader von Swiss-Ski. Nach einer sehr guten Saison gehört er weiterhin der Nationalmannschaft an. (rs)