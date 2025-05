Häusliche Gewalt kennt keine geografischen, kulturellen oder sozialen Grenzen. Sie tritt in unterschiedlichen Formen auf – körperlich, sexuell, psychisch und wirtschaftlich – und betrifft Menschen innerhalb der Familie oder zwischen (ehemaligen) Partnerinnen und Partnern. In der Schweiz leben laut dem Bundesamt für Statistik insgesamt rund 1,9 Millionen Menschen mit Behinderungen. Sie haben ein erhöhtes Risiko, Opfer von Gewalt zu werden. Dies trifft besonders dann zu, wenn sie im Alltag auf Unterstützung angewiesen oder ihre Kommunikations- und Selbstschutzfähigkeiten eingeschränkt sind. Viele Opfer schweigen aus Angst oder Scham. Auch wer häusliche Gewalt vermutet oder beobachtet, fühlt sich oft hilflos.









Der Kanton Graubünden setzt auch im Jahr 2025 ein klares Zeichen gegen häusliche Gewalt. Anlässlich der Aktionstage vom 25. November bis zum 10. Dezember wird die Öffentlichkeit für das Thema sensibilisiert und auf die Hilfsangebote aufmerksam gemacht. Der diesjährige Fokus liegt auf Gewalt gegen Menschen mit Behinderungen. Die Aktionstage bieten eine Plattform zur Sensibilisierung und zum offenen Dialog. Weitere Informationen sind auf www.haeusliche-gewalt.gr.ch und auf www.findhelp.gr.ch verfügbar.





Die Aktionstage werden mit der Kampagne «16 Tage gegen Gewalt an Frauen» und den «Orange Days» abgestimmt. Die Koordinationsstelle Häusliche Gewalt ist für die Organisation in Graubünden zuständig. Der Kanton unterstützt Veranstaltungen und Aktionen zum Thema häusliche Gewalt sowie speziell zum Schwerpunktthema «Gewalt gegen Menschen mit Behinderungen» finanziell. Zudem macht er auf die Veranstaltungen aufmerksam und stellt Veranstaltenden Kampagnenmaterial zur Verfügung. Interessierte Personen und Organisationen können ihre Anmeldungen und Gesuche bis zum 13. August einreichen. Die Formulare sind auf der Webseite der Koordinationsstelle Häusliche Gewalt abrufbar.

Die Koordinationsstelle Häusliche Gewalt und die Koordinationsstelle für Behindertengleichstellung und Behindertenrechte laden zudem am Mittwoch, 21. Mai von 16.30 bis 18.30 Uhr in der ibW Höhere Fachschule Südostschweiz in Chur zu einem Vernetzungs- und Informationsanlass ein. (staka)