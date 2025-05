Die Oberengadiner Hotellerie verzeichnet im März dieses Jahres 210 446 Logiernächte. Dies entspricht einer Zunahme von 8,2 % gegenüber dem Vorjahr. Massgeblich zu diesem starken Ergebnis hat die Freestyle- WM Ende März beigetragen. Auch die Zwischenbilanz der Wintersaison 2024/25 fällt mit einem Plus von 4,1 % im Vergleich zum Vorjahr positiv aus.





Die 210 446 Logiernächte sind gleichbedeutend mit dem besten März-Resultat der letzten zehn Jahre. Die Hotels der Orte des Brands Engadin (Oberengadin ohne St. Moritz) können ein Plus von 7,7 % vorweisen, diejenigen in St. Moritz sogar eines von 8,5 %. Die Freestyle-WM hat das Ergebnis im ganzen Oberengadin eindeutig positiv beeinflusst. Dies macht sich auch in der Durchmischung und den gesteigerten Frequenzen zahlreicher Herkunftsländer der Gäste bemerkbar. So verbuchen die Gäste aus der Schweiz ein Plus von 8,9 %, aber auch Gäste aus anderen Ländern legen zu. Eine positive Entwicklung zeigen die USA (+ 58,6 %), Brasilien (+ 135,5 %), Belgien (+ 157,4 %), Österreich (+ 17,7 %) und Kanada (+ 243,1 %). Demgegenüber verzeichnen Deutschland (- 4,3 %), Italien (- 0,1 %), das Vereinigte Königreich (- 6,0 %) und Frankreich (- 45,5 %) rückläufige Zahlen. 46,7 % der Gäste kamen aus der Schweiz, 20,1 % aus Deutschland, 5,9 % aus den USA, 3,5 % aus Italien und 3,1 % aus dem Vereinigten Königreich.





Die Hotels im Oberengadin haben in der Wintersaison bis Ende März 907 950 Übernachtungen verzeichnet, was einer Steigerung von 4,1 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Dabei weisen die Orte des Brands Engadin einen Anstieg von 3,5 % und St. Moritz von 4,7 % aus. In Bezug auf die Herkunftsländer der Gäste können für die Schweiz + 3,3 %, für Deutschland – 6,1 %, für die USA + 33,3 %, Italien – 9,8 % und für das Vereinigte Königreich + 2,0 % verzeichnet werden. Für Graubünden wird im Saisonverlauf per Ende März ein Plus von 1,2 %, für das Wallis von 0,2 % und für die ganze Schweiz von 2,5 % gemeldet.





Engadin Tourismus AG