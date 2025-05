Realisaziun in duos etappas

Il proget per üna surfabricaziun cun passa 20 abitaziuns per indigens a La Punt Chamues-ch vain realiseda in duos etappas. Que causa cha que ho do recuors da seguondindigens cunter duos da quatter chesas previsas. Las lavuors da fabrica per la prüma etappa vessan da cumanzer la prümavaira chi vain.