Als 17 gün da l’on scuors ha decis la radunanza cumünala da Scuol da realisar la meglioraziun pellas fracziuns dad Ardez e da Guarda. Tenor la ledscha da meglioraziun chantunala sto eir il cumün relaschar üna ledscha da meglioraziun Ardez/Guarda. Als 7 avrigl es quista ledscha gnüda trattada in radunanza cumünala. Las votantas ed ils votants preschaints han deliberà quella sainza cuntravuschs a man da la cumünanza d’urna. La suprastanza cumünala da Scuol racumonda a la cumünanza d’urna d’acceptar la ledscha da meglioraziun Ardez/Guarda.





Fingià als 26 marz 2017 ha la cumünanza d’urna approvà la ledscha davart l’adöver da las vias champestras e las vias da god cun veiculs a motor. Causa cha la soluziun actuala nu cuntainta ha decis la suprastanza cumünala da far üna revisiun parziala da quista ledscha per simplifichar l’adöver e l’execuziun. Il böt da quista revisiun parziala es stat dad unifichar tant sco pussibel, da precisar ingio chi fa dabsögn e dad adattar e flexibilisar l’andamaint. Als 3 marz ha deliberà la suprastanza cumünala la revisiun parziala da quista ledscha per mans da la radunanza cumünala. Illa radunanza cumünala dals 7 avrigl han las votantas ed ils votants preschaints impustüt adattà l’otezza da las taxas previssas: ün permiss annual (general) cuostarà 100 fin 150 francs, ün permiss annual (singulas zonas) 50 fin 100 francs e permiss da di e per far laina (singulas zonas) desch fin 30 francs. Implü es gnü adattà in radunanza cumünala, cha’l permiss per activitats professiunalas vain dat a la ditta correspundenta e nun es exepziunalmaing collià cul nomer da l’auto. Il permiss per activitats professiunalas cuostarà 50 fin 100 francs. Resguardond ils adattamaints ha la radunanza cumünala deliberà la revisiun parziala da la ledscha da las vias chamestras e da god sainza cuntravuschs a man da la votumaziun a l’urna. La suprastanza cumünala racumonda d’acceptar a l’urna eir quista revisiun parziala.





Implü han d’eleger las votantas ed ils votants da Scuol quista fin d’eivna eir üna commembra o ün commember illa cumischiun sindicatoria. Quista persuna dess succeder a Jon Armon Strimer dad Ardez chi ha demischiunà sia carica. Cun quai cha la perioda d’uffizi düra amo fin la fin dal 2026 esa tenor constituziun cumünala da far ün’elecziun substitutiva. Fin a la fin da redacziun da quist’edicziun nu d’eiran cuntschaints amo ingüns candidats.



Text: Nicolo Bass