Einzelsportarten werden oft auch als Teamwettbewerbe ausgetragen – so auch am Samstag beim Sportschiessen in Chur. Bei der Gruppenmeisterschaft treten die Schützinnen und Schützen in Fünfer-Teams (Gewehr) beziehungsweise Dreier-Teams (Pistole) gegeneinander an. In diesem Jahr gelang gleich zwei Teams die Titelverteidigung. In der Kategorie Sportgewehr holte sich das Team aus Haldenstein den Titel bereits zum dritten Mal in Folge. Diese Dominanz sei eine Folge der grossen Breite innerhalb der Schützengesellschaft Haldenstein, erklärt Präsi­dent Roger Monsch: «Wir schiessen jeweils eine Qualifikation, um zu bestimmen, wer es ins Team schafft.» Für den Verein Val Müstair Chalavaina gab es den zweiten Platz, vor Sedrun.





In der Kategorie Pistole 50 Meter meldete die Gruppe aus Poschiavo bereits in der Qualifikation Ambitionen auf den Titel an. Am Finaltag zeigten alle drei Schützen konstante Leistungen und gewannen mit drei Punkten Vorsprung auf die Vorjahressieger aus Chur. Und in der Kategorie Gewehr Ordonnanz Feld D erreichte die Bregaglia Società tiratori den zweiten Platz. (Einges.)