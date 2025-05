Die Bündner alt Regierungspräsidentin Janom Steiner wurde von den drei Ankeraktionären nominiert, den Kantonen Graubünden und Zürich sowie dem UBS-Fonds CEIS 3/UBS-CEIS 2. Mit der Neubesetzung des Präsidiums wollen die Ankeraktionäre die bündnerische Prägung an der Spitze des grössten Energieunternehmens Graubündens stärken.





Der Repower-Verwaltungsrat (VR) wählte im Vorfeld der Generalversammlung (GV) in einer konstituierenden Sitzung die 62-jährige Bündnerin an seine Spitze – unter Vorbehalt ihrer späteren Wiederwahl in den Verwaltungsrat durch die GV. Die Generalversammlung bestätigte Janom Steiner kurz vor Mittag in einer Gesamtwiederwahl des Verwaltungsrates als dessen Mitglied mit 99,93 Prozent der Stimmen. Damit gilt auch Janom Steiners Wahl ins Präsidium durch den VR.





Janom Steiner sitzt seit 2023 als Kantonsvertreterin im Verwaltungsrat der Repower AG. Von 2008 bis 2018 war sie Bündner Regierungsrätin. Derzeit amtet sie als Präsidentin des Bankrats der Schweizerischen Nationalbank und hält diverse weitere Mandate. (sda)