Vom 28. Mai bis 1. Juni findet das Special Olympics Judo Festival in Poschiavo statt. Wie aus einer Medienmitteilung hervorgeht, ist die Valposchiavo besonders stolz darauf, die Athleten, ihre Trainer, Familien und Freunde zu empfangen. Für alle steht ein attrak­tives Rahmenprogramm bereit, das auch Gelegenheit zur Begegnung und zum Austausch mit der lokalen Bevölkerung bieten wird. So wird die Ausrichtung des Judo Festivals Poschiavo 2025 in der Region als ein Beispiel für den inklusiven Tourismus, dem Valposchiavo Turismo gewertet, der seine Aufmerksamkeit und sein Engagement gewidmet wird. Ermöglicht wird der inklusive Sportanlass durch die Initiative von Mario und Cecilia Bontognali-Evenblij vom Verband Swiss Adaptive Judo in Zusammenarbeit mit Special Olympics Schweiz und der wertvollen Arbeit von Alexis Landais vom Schweizerischen Judo & Ju Jitsu Verband.





Die Valposchiavo feuert an

Beim Adaptive Judo Festival haben Judokas mit Behinderungen die Möglichkeit, sich international zu messen und einem breiteren Publikum bekannt zu machen. Das Judofestival ist traditionell viel mehr als nur ein sportliches Ereignis. Die zahlreichen Gäste aus ganz Europa sorgen nicht nur bei allen Wettkämpfen für eine mitrei­ssende Atmosphäre, sondern nehmen auch an unvergesslichen Ausflügen zur Entdeckung der Valposchiavo teil. Am Donnerstagnachmittag haben sie die Möglichkeit, in die Natur der Ortschaft Plazz (oberhalb von Cologna) einzutauchen und einen spannenden Postenlauf zu absolvieren. Am Freitagnachmittag geht die Entdeckungsreise an Bord des Zuges entlang der Berninastrecke der Rhätischen Bahn weiter. Die Teilnehmer können zwischen den Zielen Ospizio Bernina und Tirano wählen.





Während ihres Aufenthalts sind mehrere Trainings- und Wettkampfvorbereitungsveranstaltungen geplant, während die Wettkämpfe am Samstag, dem 31. Mai, stattfinden werden. Das Turnier findet in den Turnhallen der Sta.-Maria-Schule statt und beginnt um 10.00 Uhr morgens. Die Siegerehrung ist für 15.00 Uhr vorgesehen.





Die Athleten und ihre Betreuer werden in einem der acht Partnerhotels untergebracht. Die traditionelle Disco-Party am Samstagabend ist das i-Tüpfelchen und Abschluss eines inten­siven Wettkampftages. Valposchiavo Turismo