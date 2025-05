St. Moritz soll zum «Magglingen der Alpen» werden

St. Moritz will in den nächsten fünf Jahren jährlich 500 000 Franken in die Sport- und Höhenmedizin investieren. Mit dem Ziel, den Standort für Leistungs- und Breitensport zu stärken. Der Beitrag ist vom Gemeinderat verabschiedet worden.