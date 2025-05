Der Ertrag der Bettagskollekte 2025 wird auf Beschluss der Regierung zu je einem Drittel den folgenden Organisationen, die wertvolle Dienstleistungen für die Bündner Bevölkerung erbringen, zugesprochen: der Dargebotenen Hand Ostschweiz und FL (Telefon 143), Pro Juventute (147) und TECUM. Der Eidgenössische Dank-, Buss- und Bettag findet am 21. September statt. Am Eidgenössischen Dank-, Buss- und Bettag wird in allen Kirchen des Kantons eine Kollekte für gemeinnützige Zwecke durchgeführt. Über die Verwendung bestimmt die Regierung. In der Rechnung 2024 belief sich die Kollekte auf 24 000 Franken. Für das Jahr 2025 wird mit einer Kollekte von 21 000 Franken gerechnet. Die Dargebotene Hand bietet unter der Nummer 143 rund um die Uhr ein anonymes und kostenloses Gesprächsangebot für Menschen in schwierigen Lebenslagen. Die Anlaufstelle richtet sich an alle Personen – unabhängig von Alter, Herkunft, Religion oder Kultur – die sich in einer seelischen Notlage befinden oder einfach jemanden zum Reden brauchen. Mit dem Angebot «147» bietet Pro Juventute eine rund um die Uhr erreichbare Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche, die sich jemandem anvertrauen möchten. Das Angebot ist anonym, kostenlos und speziell auf die Bedürfnisse junger Menschen abgestimmt. Der Verein Tecum hat sich auf die Begleitung von schwerkranken und sterbenden Menschen im Kanton Graubünden spezialisiert. Die Organisation unterstützt schwerkranke Personen und deren Angehörige. Die Begleitungen finden zu Hause, in Alters- und Pflegeheimen und auch in Spitälern statt. (staka)