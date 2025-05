Samedan sagt Nein, Pontresina deutlich Ja

Die Gemeine Samedan lehnt die Integration des Spitals Oberengadin in das Kantonsspital Graubünden an der Urne mit 364 gegen 427 Stimmen ab. Die Stimmbeteiligung in Samedan lag bei 44 Prozent. Deutlicher war das Resultat in Pontresina: Mit 400 gegen 176 Stimmen wurde die Spitalvorlage angenommen.