Ein in Zürich wohnhaftes Paar ist Stockwerkeigentümer einer Wohnung an der Via Maistra in Pontresina, welche mit einer kommunalen Erstwohnungspflicht belegt ist. Im Dezember 2022 wies die Gemeinde Pontresina ein Gesuch um vorzeitige Entlassung der Wohnung aus der Erstwohnungspflicht ab. Das Paar wurden dazu verpflichtet, die Wohnung bis spätestens Ende April 2023 einer Erstwohnungsnutzung zuzuführen.



Die Eheleute teilten der Gemeinde im Sommer 2023 mit, sie seien ihrer Pflicht nachgekommen und hätten ihre Wohnung einer in Pontresina wohnhaften Person überlassen. Die Gemeinde vermutete jedoch, die Wohnung werde weiterhin als Zweitwohnung genutzt, und gab den Betroffenen Gelegenheit, dazu Stellung zu nehmen. Am 21. November 2023 verfügte die Gemeinde, das die Gebrauchsüberlassung nicht anerkannt werde. Sie wies das Paar an, die Wohnung einer Erstwohnnutzung zuzuführen.



Das Paar zog den Fall vor das kantonale und schliesslich auch vor das Bundesgericht. Wie das kantonale Gericht kommt nun auch das Bundesgericht zum Schluss, dass das Vorgehen des Paares nur ein Versuch sei, um das Zweitwohnungsgesetz zu umgehen. Letztlich habe der Einheimische bereits eine eigene Wohnung, in der er hauptsächlich in Pontresina wohne. Auch habe er keinen persönlichen Besitzanspruch an der Wohnung des Paares und könne diese einfach nutzen, was sie jedoch nicht zu einer Erstwohnung mache.

Auch die Tatsache, dass der Mieter keine Miete zahlt, ändere nichts.



Die Beschwerde wurde damit abgewiesen und die Beschwerdeführer müssen die Gerichtskosten von 4000 Franken bezahlen.

Quelle: RTR/Bundesgerichtsbeschluss