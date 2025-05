A la votumaziun a l’urna es resultà ün «schi» cun 405 vuschs per e 260 vuschs cunter il credit da 6,9 milliuns francs per sanar la chasa da scoula a Müstair. Quai correspuonda ad üna quota da 59 pertschient a favur dal credit pro üna partecipaziun a l’urna da 60 pertschient. Pro la prüma decisiun in radunanza cumünala in marz d’eira il consentimaint cun 77 pertschient pel credit amo plü ot.





«Quist resultat muossa cha la glieud ha inclet noss’intenziun e ch’ella voul quist proget» commentescha la presidenta cumünala, Gabriella Binkert Becchetti, il resultat. Ella conferma cha la suprastanza voul cuntinuar sco previs culla sanaziun ed inoltrar amo quista stà la dumonda da fabrica.





Eir Reto Roussette, ün dals co-iniziants dal referendum, constatescha cha’l resultat es magara cler e salüda l’ota partecipaziun a la votumaziun. Tenor el nun han las votantas e’ls votants però gnü infuormaziuns avuonda per trar üna decisiun objectiva. «Vairamaing nun es il proget amo elavurà precis avuonda per trar üna decisiun fundada davart il credit», disch Reto Roussette, manzunond per exaimpel ils cuosts amo incuntschaints da las lavurs vi dals contuorns da la scoula a Müstair e las lavurs vi dals edifizis actuals da scoula a Valchava e Sta. Maria chi sun necessarias per üna nouva ütilisaziun davo la sanaziun.





Perquai han ils iniziants dal referendum eir fat ün recuors davart il dret da votar (Stimmrechtsbeschwerde) pro’l Tribunal superiur a Cuoira avant la votumaziun. Intant cha la dumonda da spostar la votaziun d’eira gnüda refüsada d’ün güdisch, sto la decisiun definitiva trar il gremi da trais güdischs al Tribunal. «Nus spettain uossa sülla decisiun definitiva e decidain lura davart noss prossems pass», disch Reto Roussette. Principialmaing pudess in quista chosa eir amo gnir fat recuors davant il Güdisch federal.





Gabriella Binkert Becchetti da tschella vart fa quint cha la decisiun definitiva saja be amo üna formalità davo cha’l güdisch ha refüsà il recuors intant fingià provisoricamaing. «Oramai cha’l resultat da la votumaziun es uschè cler nun haja ingüns dubis cha nus tschüffan dret in quist cas», disch la presidenta dal Cumün da Val Müstair.





Fin cura chi’s po far quint culla decisiun definitiva – quai nu san pel mumaint respuonder ne üna vart ne tschella. (fmr/mst)