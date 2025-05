Zuoz war damit die letzte der elf Oberengadiner Gemeinden, welche sich zur Frage der Spitalintegration vernehmen liess.

Nach langer aber äusserst sachlich geführter Diskussion sagte der Zuozer Souverän schliesslich klar Ja zur angedachten, aber letztlich am Nein von vier Gemeinden gescheiterten Versuch, die Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin (SGO) mit dem Spital Oberengadin in die Hände des Bündner Kantonsspitals und dessen Stiftung zu legen.

Mit 13 Ja gegen 56 Nein und zwölf Enthaltungen lehnte die Gemeindeversammlung den jährlichen Infrastruktur- und Verwaltungsbeitrag an die SGO für die Jahre 2026 bis 2030 klar ab. Für die Gemeinde Zuoz wären jährliche Kosten von 93'600 Franken angefallen. Wieder klar, mit 84 Ja und zwei Enthaltungen, sprachen sich die Stimmberechtigten für die Verlängerung der beiden Leistungsvereinbarungen mit der SOG im Bereich Beratungsstelle Alter und Gesundheit wie auch im Bereich Spitex bis Ende 2027 aus. Hier fallen für Zuoz gemäss Regionenschlüssel je 5850 Franken jährlich an.

Ebenfalls gutgeheissen wurde mit 83 Ja und vier Enthaltungen ein Zusatzkredit an die SGO für das laufende Jahr in der Höhe von 234'000 Franken.



Autor und Foto: Jon Duschletta