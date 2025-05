Unterstützerin kauft Quadroni-Haus

Am Freitagnachmittag, 30. Mai, hat in Scuol die Versteigerung von Haus, Jagdhütte und Landparzellen von Adam Quadroni stattgefunden. Den Zuschlag erhielt die Opernsängerin Marion Ammann aus Dornach. Sie bezahlte für das Wohnhaus in Ramosch 1,435 Millionen Franken.