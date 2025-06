Seit 1997 war der gebürtige Churer Karl Wild für die Herausgabe des jährlichen Hotel-Ratings zuständig. Nun hat er die Verantwortung an Andrin Willi aus Mulegns übergeben. Willis Kindheit ist eng mit dem inzwischen restaurierten Mulegnser Hotel verbunden. «Mein Vater war Koch im Löwen», sagt Willi. Der in Luzern ausgebildete Hotelier und Gastrono­mie- Journalist Andrin Willi führt die Arbeit von Karl Wild in dessen Sinn weiter. Dieser Tage ist im Weber-Verlag Thun das Buch mit den 150 besten Häusern des Landes erschienen. Die Vernissage fand mit viel Branchenprominenz vor zehn Tagen im Dolder Grand Hotel in Zürich statt, welches als bestes Stadthotel ausgezeichnet wurde.





Tradition und Relevanz

Andrin Willi, der in den 90er-Jahren auch drei Jahre im Hotel Waldhaus in Sils arbeitetet und in Frankreich ein Schlosshotel führte, weiss aus eigener Erfahrung, wie es ist, wenn Hoteltester vorbeischauen. «Damit hatte ich überhaupt nie Probleme. Ich weiss, welche Rolle der traditionelle Hoteltester spielt», sagt er. Weniger kann er den heutigen Influencern abgewinnen. «Die sind immer schwer einzu­schätzen bezüglich ihrer Relevanz.» Angetan ist Andrin Willi hingegen von der Engadiner Spitzenhotellerie: «Die machen einen Superjob.» Hardware und Software würden stimmen und immer wieder werde investiert. «Die Engadiner sind einfach grossartig», schwärmt Willi.





Newcomer David Frei

Diese Beurteilung wirkt sich im neuen Rating aus, das auch besondere Auszeichnungen beinhaltet. Der Hotelier des Jahres, Kurt Baumgartner aus Scuol, ist durch die EP/PL bereits vorgestellt worden. Dazu kommt der «Newcomer des Jahres», David Frei, General Manager des neuen St. Moritzer Luxushauses «Grace La Margna». «Das Boutiquehotel im Herzen des Engadins hat sich innert Kürze zum Hotspot entwickelt», heisst es in der Würdigung. Der 39-jährige Frei, Absolvent der Hotelfachschule Lausanne, stehe exemplarisch für eine neue Generation von Hoteliers: «Mit Gastgebertum der Gegenwart, lokal verankert und mit einem feinen Gespür für zeitgemässen authentischen Luxus», so unter anderem die Laudatio. Das Engadin kommt erneut auch beim «Concierge des Jahres» zum Zuge: Es ist Marco Vaudo vom Suvretta House St. Moritz.





Starke Engadiner Luxushotellerie

Die 150 besten Hotels sind auf sechs Kategorien aufgeteilt. Dabei belegen Engadiner Häuser absolute Spitzenplätze. Das Kulm St. Moritz ist bei den Fünf-Sterne-Betrieben auf Rang zwei hinter dem besten, dem Castello del Sole Ascona. Das Badrutt’s Palace St. Moritz rangiert auf Platz vier. Es folgen das Suvretta House St. Moritz (6.), das Carlton St. Moritz (10), der Kronenhof Pontresina (13.), das Grace la Margna (15.) und das Waldhaus Sils-Maria (23.). Mit dem Giardino Mountain Champfèr (28.) und dem In Lain Hotel Cadonau in Brail (30.) haben es weitere Engadiner Häuser in die Top-35 geschafft.





Als bestes Vier-Serne-Hotel der Schweiz wird der Vitznauerhof eingestuft. Sieben Engadiner Betriebe sind in den besten 35 vermerkt. Vom Maistra 160 Pontresina (5.), über das Parkhotel Margna Sils-Baselgia (9.) und dem Hotel Walther Pontresina (10.) bis hin zum Cresta Palace Celerina (17.), dem Nira Alpina Silvaplana-Surlej (24.), dem Castell Zuoz (27.) zur Krone Säumerei am Inn in La Punt Chamues-ch (31.)..





Der Vormarsch des Sporthotels

In der «Nice-Price»-Kategorie hat das Gasthaus Kemmeriboden-Bad in Schangnau die Spitzenposition in der Schweiz übernommen. Das Sporthotel Pontresina folgt auf Rang vier. Bemerkenswert ist hierbei der Sprung vom Vorjahres-Platz 30 fast nach ganz vorne. Das Waldhaus am See St. Moritz ist auf Rang sieben, die Chesa Randolina in Sils-Baselgia belegt Platz zehn, der Steinbock Pontresina ist 11. Auch das Hotel Allegra in Pontresina (21.) hat es in die Top 25 dieser Kategorie geschafft.





Bleiben sechs weitere besonders gewürdigte Engadiner Hotels: Das Kempinski St. Moritz belegt bei den besten Wellness-Hotels Platz zwei, das Belvedere Scuol in der gleichen Kategorie Rang acht und die Chasa Montana Samnaun Platz zehn. Bestes Wellness-Haus der Schweiz ist das Grand Resort Bad Ragaz. Bei den Familienhotels ziert neu das Valbella Resort in Lenzerheide-Valbella die nationale Spitze, das Hotel Saratz Pontresina ist als einziger Engadiner Betrieb in den Top-15 (8.). Weiter sind das Hotel Fex und das Berninahaus als «Trouvaillen» eingestuft.

Autor: Stephan Kiener