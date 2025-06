40 Jahre – ein Jubiläum zum Abheben

Am 1. Juni 1985 hat die Heli Bernina AG den Betrieb aufgenommen. Heute ist das Unternehmen im Tal nicht mehr wegzudenken. Geschäftsführer Hansueli Bärfuss erinnert sich an die Anfänge und wagt einen Blick in die Zukunft.