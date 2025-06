«Mit Nora Saratz Cazin wird eine erfahrene und gut vernetzte Politikerin als Kandidatin für die Regierung nominiert», heisst es in einer Medienmitteilung. Seit 2021 ist sie Gemeindepräsidentin von Pontresina, seit 2022 Mitglied des Grossen Rats und seit 2024 Fraktionspräsidentin der GLP. Saratz Cazin ist in Pontresina aufgewachsen, ist Juristin und Mutter von drei Kindern.





«Ich kandidiere für die Regierung, weil ich mitgestalten will, was morgen zählt: Wohnraum; eine Bildung, die Talente sich entfalten lässt; eine Wirtschaft mit mehreren Standbeinen; ein Tourismus, der das ganze Jahr begeistert; eine gute Gesundheitsversorgung, die sich die Versicherten und Gemeinden leisten können, und ein vielfältiger Kanton, der seine Kultur und seine Mehrsprachigkeit als Identitätsstifterinnen und Impulsgeberinnen begreift», wird Saratz Cazin in der Mitteilung zitiert.





Erstmals seit 2014 präsentiert die GLP Graubünden damit wieder eine Kandidatur für die Regierung.





Neben ihrer Tätigkeit als Gemeindepräsidentin und Grossrätin engagiert sie sich im Vorstand des Fördervereins Pro Origen, im Stiftungsrat des ikg (Institut für Kulturforschung Graubünden), als Präsidentin des Schulbehördenverbandes des Kantons Graubünden sowie als Vorstandsmitglied des Vereins Welterbe RhB.





«Wir sind sehr erfreut, mit Nora Saratz Cazin eine hervorragende Kandidatin für die Regierung zu portieren. Nora Saratz Cazin spricht alle drei Kantonssprachen, hat Exekutiverfahrung, hört den Menschen zu, ist entscheidungsfreudig und zukunftsgewandt», sagt Géraldine Danuser, Parteipräsidentin der GLP Graubünden.





Die Regierungsratswahlen finden im Juni 2026 statt.





Medienmitteilung Grünliberale Partei Graubünde

Foto: Filip Zuan