Die Regierung spricht aus der Spezialfinanzierung Sport (SF Sport) mehrere Beiträge an regionale und nationale Leistungszentren, die den Sitz und ihre Haupttätigkeit im Kanton Graubünden haben. Zudem müssen die Leistungszentren im Nachwuchskonzept des nationalen Verbands vorgesehen sein und einen Nachwuchsförderungsbeitrag von Swiss Olympics vorweisen können. So sichert die Regierung insgesamt 39 Leistungszentren Beiträge in der Höhe von insgesamt 807 300 Franken zu. Des Weiteren sichert die Regierung dem Bündner Verband für Sport für die Durchführung des «Tags des Bündner Sports 2026» einen Beitrag von maximal 110 000 Franken zu. Auch dieser Kantonsbeitrag wird im Rahmen der Spezialfinanzierung Sport gewährt.

