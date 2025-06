Mit viel Motivation und nicht allzu grossen Erwartungen sind die Spielerinnen vom Indiaca TV Samedan ans Eidgenössische Turnfest nach Lausanne gereist. Am ersten Wettkampftag sind 13 Mannschaften, aufgeteilt auf drei Gruppen, gegeneinander angetre­ten. Nach hart umkämpften Spielen unter schweisstreibenden Bedingungen konnten sich die fünf Frauen den Gruppensieg sichern und sich somit für das Viertelfinale qualifizieren. Am Sonntag kämpften die Engadinerinnen in der K.o.-Phase erfolgreich weiter und erspielten sich den Einzug in das kleine Finale. Das Spiel gegen Tecknau um Platz drei gewannen die Indiaca-Spielerinnen souverän in 2:0 Sätzen und holten die Bronzemedaille ins Engadin. (Einges.)