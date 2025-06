Mit 2211 teilnehmenden Locations und 75 021 eingegangenen Bewertungen hat der Award als Gütesiegel der Schweizer Eventbranche ein Rekordjahr geschrie­ben. Veranstalter, Location-Besucher sowie eine unabhängige Fachjury haben die nominierten Locations vom 1. – 31. Mai anhand verschiedener Kriterien bewertet. «Der Swiss Location Award zeigt eindrucksvoll, wie viel Herz, Qualität und Vielfalt in der Schweizer Eventbranche steckt. Jede Location steht für Menschen, die Events zu Erlebnissen machen», wird Geschäftsleiter Dario Jann in einer Medienmitteilung zitiert.





Eine Swiss-Location-Award-Auszeich­nung erhalten haben in diesem Jahr Locations, welche in der Gesamtbewertung in einer der elf Award-Kategorien mindestens 7,7 Punkte erreicht haben. Dies war in diesem Jahr bei 1476 teilnehmenden Locations der Fall.





Mit neun Punkten und mehr als herausragende Meeting Locations ausgezeichnet wurden im Engadin: Die N/5 The Bar in St. Moritz, die Chesa Marguns in Celerina, das Kempinski in St. Moritz, das White Marmot in St. Moritz, das Cresta Palace in Celerina, das Hotel Muottas Muragl in Samedan und das Hotel Laudinella in St. Moritz





Acht Punkte erhalten haben der Kuhstall Sils, das Hotel Arnica Scuol, die Crusch Alba Guarda, die Villa Lyss Samedan, der Reitstall San Jon in Scuol, das Hotel Maloja Kulm in Maloja, die Nira Alpina in Silvaplana, das Hotel Baer & Post in Zernez, das Meisser Resort in Guarda, das Hotel Waldhaus Sils, das Hotel Morteratsch in Pontresina, das Rondo in Pontresina, La Tuor Ardez, das Scuol Palace und die Clavadatsch-Hütte in St. Moritz.

Swiss Location Award/ep