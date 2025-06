Vor der Königsetappe der Tour de Suisse wurde am vergangenen Donnerstag am Albulapass in einer bewegenden Atmosphäre eine Gedenkstätte für den Schweizer Radprofi Gino Mäder eingeweiht. Dieser war 2023 bei einem Sturz während einer Etappe der Tour de Suisse tödlich verletzt worden. Die Erinnerungsstätte soll an sein Talent, seinen Einsatz und seine Menschlichkeit erinnern und zugleich als Mahnung und Inspiration für den Radsport dienen.