Brienz/Brinzauls kehrt gemäss dem neuesten Informationsbulletin zurück in die Phase Rot. Der Bereich «Plateau» hoch über dem Dorf hat sich seit dem Winter kontinuierlich und nach den Niederschlä­gen der vergangenen sechs Wochen stark beschleunigt. Die Gefahr eines grossen Bergsturzes und eines schnellen Schuttstroms ist stark gestiegen. Für die Albulalinie der Rhätischen Bahn sowie die Kantonsstrassen von Tiefencastel nach Surava und auf die Lenzerheide besteht im Moment keine zusätzliche, unmittelbare Gefahr. Falls sich ein Abstürzen des Plateaus Ost abzeichnet, müsste als zusätzliche, vorbeugende Sicherheitsmassnahme dennoch die genannten Verkehrswege durch das Tiefbauamt Graubünden und die Rhätische Bahn vorüberge­hend gesperrt werden. Für diesen Fall würden GFS Albula/Alvra, das Tiefbauamt Graubünden, die Rhätische Bahn und Postauto Graubünden so früh wie möglich informieren, um die Auswir­kungen von möglichen Sperrungen auf die Bewohnerinnen und Bewohner der Region und den Tourismus so gering wie möglich zu halten.

GFS Albula/Alvra