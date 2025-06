Surgni la prüma patenta in Grischun

Dal 1919 ha Oscar Denoht-Andry surgni il permiss per guidar camiuns a motor. Seis prüm Saurer ha’l stuvü vender pac temp davo, causa cha in Grishun d’eira gnü scumandà da viagiar cun autos. A partir dal 1926 faiva il giuvnot innovativ viadis da taxi in Engiadina ed a l’ester.