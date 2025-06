Drei Tage, fünf Pässe, 221 Kilometer und über 4000 Höhenmeter. Das Engadin und Zernez erwarten am Wochenende vom 4. bis 6. Juli über 1500 Rennradbegeisterte in der Ferienregion. Besonders erfreulich ist für die Organisatoren nicht nur die Tatsache, dass der Prolog seit Monaten ausverkauft ist, sondern auch, dass die Zahl der Anmeldungen bereits jetzt die Marke des Vorjahres übertrifft. «Nach der Absage des Rennens am Sonntag aufgrund starker Unwetter im vergangenen Jahr freuen wir uns umso mehr über die äusserst positive Anmeldezahl für den Engadin Radmarathon 2025», sagt Flurin Bezzola, OK-Präsident des Vereins Engadin Radmarathon.





Neuer Standort für Village und Ziel

Für die 19. Austragung des Engadin Radmarathons werden das Village mit Festwirtschaft und Chill-Zone sowie das Zielgelände neu wieder rund um die Via Suot aufgebaut. Ansonsten bleibt am Rennwochenende alles beim Alten: Gestartet wird erneut am Freitagabend mit dem Prolog im Format eines Zeitfahrens. Dieser führt über knapp sieben Kilometer und 400 Höhenmeter von Zernez nach Ova Spin.





Am Samstag steht die rund 97 Kilometer lange Strecke «La Cuorta» auf dem Programm. Diese führt über insgesamt drei Pässe von Zernez nach Livigno, weiter entlang der Schienen des Bernina-Express nach Pontresina und dann zurück zum Startpunkt nach Zernez.

Am Sonntag gilt es dann, auf der «La Svizra», 117 Kilometer lang, mehr als doppelt so viele Höhenmeter zu absolvieren. Von Zernez aus führt das Rennen nach Susch, von dort über den Flüelapass weiter nach Davos, Bergün und schliesslich über den zweiten langen Anstieg, den Albulapass, nach La Punt und zurück ins Ziel nach Zernez.





Am Samstagnachmittag sorgt die einheimische Band aus dem Val Müstair «Diabolics» sowie das Mundart-Duo «ChueLee» aus dem Entlebuch für den musikalischen Rahmen des Rennwochenendes. Auch für die kleinen Fans ist mit einem Kinderparcours und einer Hüpfburg für Unterhaltung gesorgt.

Medienmitteilung TESSVM