Pontresina mit erfolgreichem Jahresergebnis 2024

Gerade sechs Prozent der Stimmberechtigten besuchten am Montag die Gemeindeversammlung von Pontresina. Sie haben das Organisationsgesetz der Gemeinde einstimmig angenommen, es tritt am 1. Juli in Kraft. Die Jahresrechnung 2024 schliesst mit einem positiven Ergebnis von gut 3,5 Millionen Franken.