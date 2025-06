Die Jury spricht von einem für den Ort und die Aufgabe "sehr überzeugenden Projekt, welches gesellschaftlich, wirtschaftlich und ökologisch nachhaltig, klimagerecht und damit zukunftstauglich ist." Das Projekt soll vom Architekturbüro mit Sitz in Zürich und Amsterdam weiterbearbeitet werden. Noch offen ist der Realisierungszeitpunkt. Zuerst muss die Finanzierung gesichert werden, eine mögliche Eröffnung der neuen Hütte könnte auf das Jahr 2029 stattfinden. Alle 69 eingereichten Projekte können im Rondo in Pontresina besichtigt werden. Am Donnerstag und Freitag, 26./27. Juni von 09.00 bis 11.30 Uhr und von 14.30 bis 18.30 Uhr und am Samstag, 28. Juni 2025 von 09.00 bis 11.30 Uhr