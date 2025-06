Es war ein einstimmiger Juryentscheid: Das Projekt «Mauerläufer» der Mulder Zonderland GmbH hat den Wettbewerb zum Neubau der Chamanna da Boval – die sich im Besitz der SAC-Sektion Bernina befindet – gewonnen. Damit erhalten die Architekten den Auftrag, das Projekt weiterzubearbeiten – mit dem Ziel, dass dieses Baureife erlangt und umgesetzt werden kann.





Bis es so weit ist, ist es ein weiter Weg. Das weiss auch Sebastian Bahner, Präsident der Sektion Bernina, die Bauherrin ist. Als Nächstes wird eine Arbeitsgruppe mit verschiedenen Vertretern und mit Unterstützung des Zentralvorstandes des SAC gebildet. Diese soll über die Ausarbeitung eines Vor- respektive später eines Bauprojekts die Baukosten ermitteln. Dann wird sich zeigen, ob der im Rahmen des Architekturwettbewerbs genannte Kosten-Anhaltspunkt von 3,9 Mio. Franken realistisch ist. Sollte alles optimal verlaufen, könnte eine ausserordentliche Generalversammlung der Sektion Bernina noch Ende dieses Jahres das Okay für die Erstellung der Vor- und Bauprojektdossiers geben.





Erst danach kann die Sicherstellung der Finanzierung angegangen werden. Diese ist zu rund zwei Dritteln von der Sektion selbst zu stemmen, ein Drittel steuert nach gängiger Praxis der Zentral-SAC bei. All diese Schritte, bis die Baubewilligung vorliegt und die Finanzierung gesichert ist, brauchen Zeit. Darum rechnet Sebastian Bahner im Idealfall frühestens mit einem Baubeginn 2028. Mehr zu diesem Thema lesen Sie in der EP/PL vom 28. Juni



Alle eingereichten Projekte sind noch bis Samstag, 28. Juni um 11.30 Uhr im Rondo in Pontresina zu sehen.