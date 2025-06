Bei bestem Wetter fand gestern, am Samstag, der Musiktag der Musikgesellschaft Silvaplana statt. Ein besonderes Highlight war die feierliche Veteranenehrung, bei der langjährige Mitglieder für ihr Engagement ausgezeichnet wurden. „Diese Ehrung ist Ausdruck der tiefen Wertschätzung für unsere Musikkultur“, sagte Andy Kollegger, der Präsident des Graubündner Kantonalen Musikverbands. In seiner Ansprache zeigte er sich sichtlich erfreut, neben den vielen anderen Musikantinnen und Musikanten Stefan Heis von der Musikgesellschaft Samnaun für seine 60-jährige Mitgliedschaft auszeichnen zu können. Heute Sonntag, erreicht das Fest mit dem Jubiläumsanlass „55 Jahre Musikgesellschaft Silvaplana” seinen Höhepunkt. Der offizielle Festakt zu diesem Meilenstein findet auf dem Sportplatz Mulets in Silvaplana statt.