Flughafen-Erneuerung nimmt weitere Hürde

Fast zwei Drittel der Stimmenden sagen Ja zum St. Moritzer Beitrag von fünf Mio. Franken für die Erneuerung des Flughafens in Samedan. Damit ist auch klar: Am 17. August wird in der Region über die Zukunft des Flughafens entschieden.