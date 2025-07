An die veranschlag­ten Kosten von 1,25 Millionen Franken spricht sie einen Kantonsbeitrag von maximal 250 000 Franken und verfügt einen Bundesbeitrag von maximal 437 500 Franken.





Die Ova dal Munt entspringt am Piz Corvatsch in einem Gletschervorfeld und ist ein murgangfähiger Wildbach. Er durchquert zunächst die Hochebene Plaun da las Furtschellas, bevor er sich über eine Steilstrecke ins Fextal ergiesst. Das Gerinne ist bisher weitgehend unverbaut geblieben. Eine Gefahrenanalyse hat gezeigt, dass die Ova dal Munt bei einem Hochwasserereignis aus dem Bachbett ausbrechen und in der Folge das Siedlungsgebiet der Fraktion Curtins überfluten kann. Dabei würde auch die Fexstrasse in Mitleidenschaft gezogen.





Um zu verhindern, dass die Ova dal Munt bei Hochwasser aus dem Bachbett ausbricht, sind im Projekt drei bauliche Massnahmen vorgesehen: Anpassungen der Uferlinie, Absenkungen und Verbreiterungen des Bachbetts.





Die Verbauungsmassnahmen an der Ova dal Munt beeinträchtigen zumindest temporär bestehende schutzwürdige Lebensräume. Als Kompensation ist dafür eine ökologische und landschaftliche Ersatzmassnahme in Form einer Flussaufweitung an der Fedacla im Gebiet Pro d‘Alp Suot vorgesehen. Auf diesem Flussabschnitt wurde die Fedacla im Jahre 1969 linksufrig eingeengt und kanalisiert. Diese Begradigung soll nun rückgebaut werden. (staka)