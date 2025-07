Bundesrat Albert Rösti folgte der Einladung des Schweizerischen Nationalparks (SNP) und wurde in Zernez unter anderem von Heidi Hanselmann, Präsidentin der Eidgenössischen Nationalparkkommission (ENPK), Domenic Toutsch, Gemeindepräsident von Zernez und Regierungsrat Jon Domenic Parolini begrüsst. Bei einem gemeinsamen Besuch der neuen Ausstellung im Nationalparkzentrum und einer Wanderung im Ofenpassgebiet erhielt Bundesrat Rösti Einblick in die Grundidee des Nationalparks und seine 111-jährige Entwicklung zu einem international herausragenden Wildnisgebiet. Die Vision der Parkpioniere, die Natur auf einer Fläche von 170 km2 komplett sich selbst zu überlassen und deren Entwicklung wissenschaftlich zu dokumentieren, war revolutionär und ist heute aktueller denn je. «Gerade in Anbetracht des Klimawandels und dessen Folgen sind die teils über 100 Jahre alten Datenreihen weltweit einzigartig und tragen zum Verständnis der sich verändernden Naturprozesse bei», betonte Heidi Hanselmann.





Wolf als Herausforderung

Ein zentrales Gesprächsthema war die Rückkehr der grossen Beutegreifer und die dadurch ausgelöste gesellschaft­liche Diskussion. Der Abschuss des im SNP ansässigen Fuorn-Wolfsrudels hat gezeigt, dass die Toleranz gegenüber dem Wolf gering ist. In und um den einzigen Nationalpark der Schweiz besteht die einmalige Chance, die ökologische Rolle des Wolfs genauer zu untersuchen und Massnahmen zu entwickeln, mit denen die Anzahl Risse reduziert werden kann. Aus diesem Grund verstärkt der SNP seine Bemühungen, eine Koexistenz der grossen Beutegreifer mit den Menschen in der Region zu ermöglichen. Erste konstruktive Gespräche mit den Zuständigen des Bundes, des Kantons und der Parkgemeinden haben bereits stattgefun­den.





Gemäss Nationalparkdirektor Ruedi Haller soll im Nationalpark die Natur sich möglichst ungestört entwickeln können. Vor über 50 Jahren habe die Region Lösungen für den Rothirsch gefunden auch beim Steinbock ist ein gutes Management möglich. «Diese Lösungen sollten wir alle als Vorbild für ein gutes Management der grossen Beutegreifer nutzen». Bundesrat Rösti begrüsst die Initiative, die auch die Interessen von Land- und Alpwirtschaft, die Regulation und die Option eines Abschusses von schadenstiftenden Wölfen einbezieht.

SNP