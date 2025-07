L’ultim viadi in Engiadina Bassa es definitiv a fin

La falegnamaria Spiller es blers decennis statta l’adressa per vaschels e transports da sepultüra. Uossa esa a fin: Dumeng Spiller ha lönch tscherchà ün successur e finalmaing chattà quel in Engiadin’Ota. A partir da subit es l’affar «Alpina Bestattungen» respunsabel per l’ultim viadi.