Seit 2011 bringt die Tavolata Menschen zusammen. Ein bis zu 400 Meter langer Tisch aus Arvenholz, mitten im Dorf, an dem Einheimische und internationale Gäste gemeinsam essen, lachen und ins Gespräch kommen. Ohne Ticket, ohne Anmeldung. Was einst klein begann, ist heute eines der grössten Food- und Kulturfestivals Graubündens.





«Die Tavolata St. Moritz ist eine Einladung an alle – an unsere Region, unsere Gäste und all jene, die Genuss mit Haltung verbinden», sagt Mic Schneider, Präsident des Tavolata-Vereins. Mit dem neuen Fünftage-Format möchten die Organisatoren den Sommer im Engadin noch lebendiger machen. «Es ist ein Schritt nach vorn – und hoffentlich erst der Anfang von vielem, was noch kommt», so der Präsident.





Fünf Tage, die nachklingen

Der Auftakt am Mittwoch, 23. Juli, gehört den Familien und der Engadiner Küche. Während Kinder das grösste Kreidebild der Alpen gestalten, wird gekocht, gebacken und gemeinsam genossen. Es gibt Musik mit Linard Bardill, oder man kann Süsses und Salziges als im Handwerk gestalten. Der 24. Juli wird als Notte Bianca angekündigt. «Wenn sich das Dorf in Licht und Klang hüllt, beginnt die Nacht auf Engadiner Art», schreiben die Organisatoren. Zwischen Streetfood-Ständen, offenen Läden und versteckten Bars sollen Besucherinnen und Besucher St. Moritz von einer anderen Seite entdecken. Zum Auftakt ins Wochenende lädt am 25. Juli der Aperitivo Italiano an der Hauptbühne im Dorfzentrum: Italienische Klassiker treffen auf feine Häppchen und ausgewählte Getränke. Auf der Bühne sorgen Musiker mit mediterranen Klängen für sommerliche Stimmung und ein Gefühl von Dolce Vita mitten in St. Moritz.





Genuss für Gaumen und Ohr

Am Samstag, 26. Juli lautet das Motto: BBQ, Beats & Boliden. Das Tavolata Tailgate vereint internationale Grillkultur, DJs und automobile Klassiker. Der Sonntag, 27. Juli, steht ganz im Zeichen des Genusses: Die grossen Häuser von St. Moritz servieren ihre eigene Interpretation von Street Food. Ein kulinarischer Spaziergang entlang des längsten Tisches der Alpen, begleitet von Musikerinnen und Musiker aus nah und fern.





Die Tavolata St. Moritz ist unkompliziert. Wer kommt, ist dabei. Keine Hürde, keine Eintrittskarte, keine Reservierung. Einfach an den Tisch setzen und das Engadin erleben. «Wir feiern unsere Region und öffnen sie zugleich nach aussen», so Schneider. Die Tavolata St. Moritz sei längst mehr als ein Event. «Sie ist der Sommer-Event. Und eine Marke, die weiterwachsen soll». (pd)