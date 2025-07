La renovaziun dal «Scaletta» spetta

Las lavuors da renovaziun per l’Hotel Scaletta a S-chanf vessan stuvieu cumanzer da prümavaira. La Fundaziun Scaletta ho i’l fratemp analiso da nouv ils cuosts e voul ir uossa aunch’üna vouta sur ils cudeschs. Il cumanzamaint da las lavuors as retarda uscheja per var ün mez an.