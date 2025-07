Martin Binkert neuer Flughafenleiter

Seit dem 1. Juli ist Martin Binkert neuer Flughafenleiter am Regionalflughafen Samedan. Er tritt die Nachfolge von Corado Manzoni an, der sein Pensum auf eigenen Wunsch reduziert, aber weiterhin in der dreiköpfigen Geschäftsleitung verbleibt.