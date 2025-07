Spende für Kibe Oberengadin

Am «Tag der guten Tat» am 24. Mai spendeten Coop-Kundinnen und -Kunden der Region Ostschweiz-Ticino insgesamt 63 000 Franken für gemeinnützige Zwecke. In den Coop-Läden im Kanton Graubünden wurden 13 000 Franken gesammelt, die der Stiftung Kinderbetreuung Oberengadin (Kibe) zugutekommen.