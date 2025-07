«Üna sporta importanta – e brich ün luxus»

Transacziuns vi da bancomats s’han schmezzadas per var la mità daspö il 2019. Causa cha’l bancomat a Sent es vegl e vess da gnir rimplazzà, s’ha la Banca Chantunala Grischuna decisa da tour quel our d’funcziun. Quai pissera per discussiuns a Sent, tant pro indigens, la mansteranza e pro turists.