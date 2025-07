Am vergangenen Donnerstag informierte die INFRA, Besitzerin der Flugplatzinfrastrukturen in Samedan, die rund 100 Anwesenden über ihre Ausbaupläne. Am 17. August stimmt die Bevölkerung darüber ab, ob sie dem 68,5 Millionen Franken teuren Projekt zustimmen will. Von den elf Oberengadiner Gemeinden müssen nach dem Verteilschlüssel 38 Millionen Franken übernommen werden. Eine letzte Möglichkeit, sich über das Thema zu informieren, bietet die Gametter Media AG am Dienstag, den 5. August, um 19.00 Uhr im Rondo in Pontresina. Im Rahmen eines Podiumsgesprächs diskutieren Verantwortliche sowie Kritiker über die Zukunft den Flugplatz Samedan.